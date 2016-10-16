Роналдиньо прогулял свой первый рабочий день в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо в свой первый рабочий день не приступил к исполнению обязанностей. Ранее каталонский клуб назначил его на должность посла.

Бразилец должен был появиться на матче «Барселоны» против «Депортиво» (4:0), где его и должны были представить в новой должности. В итоге он на матче не появился. Вместо этого он отдыхал на пляже, о чем свидетельствует фотография из его Instagram.

36-летний Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Вместе с командой он два раза выиграл чемпионат Испании, дважды становился победителем Суперкубка Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов.