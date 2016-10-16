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Сергей Кирьяков: 0:0 с «Краснодаром» - достойный результат

Дмитрий Аполоник
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Киьяков на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своей первой игре в роли тренера команды премьер-лиги.

- Впечатления от игры необычные. Справился с небольшим волнением, всё пошло в рабочем порядке. Мы предполагали, что «Краснодар» будет контролировать мяч, готовились к этому. Игроки «Краснодара» с флангов смещаются в середину перед штрафной соперника, пытаются с помощью проникающих передач создавать моменты. В связи с этим мы отрядили туда целую группу игроков. Знали, что при наших быстрых атаках у краснодарцев будут свободные зоны, так как их крайние игроки поднимаются очень высоко. Впереди Мухаметшин должен был цепляться за мячи, а два-три человека - поддерживать атаку. в начале игры имели пару неплохих подходов, могли из этого сделать гол. Потом весь тайм провели в обороне, низко садились, поэтому в перерыве была дана установка подниматься чуть выше. Во втором тайме был десятиминутный отрезок, когда мы отодвинули игру от своих ворот, имели пару моментов, но исполнительское мастерство нас подвело. В концовке вновь играли на контратаках, но, к сожалению, делали элементарные ошибки в передачах. 0:0 против такой сильной команды - достойный результат.

- Почему сегодня не применяли прессинг?
- Прессинг - сложный аспект футбола, всё должно быть очень слаженно. Если хотя бы один игрок не перекроет зону, то «Краснодар» может просто разорвать. У нас было мало времени, чтобы поработать над этим компонентом, поэтому мы решили от него отказаться и играть позиционную оборону. В нашей турнирной ситуации это было наиболее правильное решение.

- Насколько была готова команда к игре по новой схеме?
- Мы же не с потолка её взяли, наигрывали эту систему. Под «Краснодар» она подходила, нужно было насытить центральную зону. Форбсу мы дали задание выбегать в свободные зоны, к сожалению, ему несколько не хватало скоростных качеств.

- Болельщики ждут появления Максимова на поле. Он готов?
- Пока нет. Признаюсь, сегодня был план Б, если бы пропустили гол и нужно было бы в концовке идти вперед, мы бы его выпустили. Но на долгие отрезки он пока не готов.

- Сегодня «Арсенал» начинал атаки только длинными передачами. Такова была установка на игру?
- Мы говорили, что нужно действовать по ситуации. Если бы «Краснодар» позволял, надо было разыгрывать. Они слаженно пользуются прессингом, накрывают. Была вероятность того, что сами создадим моменты у своих ворот, поэтому просили упростить игру.

Матч

Арсенал - Краснодар - 0:0

Состав

Арсенал: Левашов, Тесак, Хагуш, Беляев, Вергара, Горбатюк, Форбс, Стеклов, Берхамов (Горбатенко, 46), Мухаметшин (Аппаев, 72), Бурмистров

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Газинский, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 72), Жоаозиньо (Измайлов, 46), Каборе, Быстров, Петров, Подберёзкин (Лаборде, 66), Ари

Предупреждения:

Стеклов, 71 - Мартынович, 81

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

16 октября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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