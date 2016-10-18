День в истории. Гураму Аджоеву – 55
18 октября свой 55-й день рождения отмечает бывший футболист,
экс-спортивный директор московского «Динамо», а ныне президент тульского «Арсенала»
Гурам Аджоев.
Гурам
Аджоев – воспитанник футбольной школы «Юный динамовец» (Тбилиси). Будучи
футболистом Гурам Захарович выступал за «Торпедо» (Кутаиси), московские «Динамо»
и «Спартак», харьковский «Металлист», тбилисское «Динамо», иерусалимский «Бейтар»,
венгерский «Диошдьер» и подмосковный «Сатурн».
В
1984-м и 1985-м годах, выступая за «Спартак», Гурам Аджоев выигрывал серебряные
медали чемпионата СССР, а в 1988-м вместе с «Металлистом» выиграл Кубок СССР.
Гурам
Аджоев имеет два высших образования: окончил экономический факультет
Тбилисского университета и Юридическую академию в Харькове.
В
период с 18 июля 2013-го по 1 июля 2015-го Гурам Аджоев являлся спортивным
директором московского «Динамо», а 5 октября 2016-го стал президентом тульского
«Арсенала». Также Гурам Захарович является
вице-президентом Ночной хоккейной лиги.