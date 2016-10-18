День в истории. Гураму Аджоеву – 55

18 октября свой 55-й день рождения отмечает бывший футболист, экс-спортивный директор московского «Динамо», а ныне президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

Гурам Аджоев – воспитанник футбольной школы «Юный динамовец» (Тбилиси). Будучи футболистом Гурам Захарович выступал за «Торпедо» (Кутаиси), московские «Динамо» и «Спартак», харьковский «Металлист», тбилисское «Динамо», иерусалимский «Бейтар», венгерский «Диошдьер» и подмосковный «Сатурн».

В 1984-м и 1985-м годах, выступая за «Спартак», Гурам Аджоев выигрывал серебряные медали чемпионата СССР, а в 1988-м вместе с «Металлистом» выиграл Кубок СССР.

Гурам Аджоев имеет два высших образования: окончил экономический факультет Тбилисского университета и Юридическую академию в Харькове.

В период с 18 июля 2013-го по 1 июля 2015-го Гурам Аджоев являлся спортивным директором московского «Динамо», а 5 октября 2016-го стал президентом тульского «Арсенала». Также Гурам Захарович является вице-президентом Ночной хоккейной лиги.