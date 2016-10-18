«Байер» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во
вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкий
«Байер» и английский «Тоттенхэм».
Их
матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 21:45 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе А лидировал «Монако», у которого было четыре очка. У «Тоттенхэма» было три очка, у «Байера» - два и у московского ЦСКА – одно.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция
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