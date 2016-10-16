Игорь Шалимов: Желаю Кирьякову удачи

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (0:0) рассказал о сложностях преодоления насыщенной обороны.

- Для нас игра была тяжелой. Мы владели очень много мячом, играли в позиционной атаке, сложно было не пропустить контратаки соперника. С этим наши игроки справились, хотя было несколько контратак. Владея мячом против большого количества игроков в обороне соперника, создавать моменты непросто. Над этим нам надо продолжать работать. Но уже хорошо, что на таких выездах мы полностью владеем преимуществом и играем с позиции силы. Осталось при такой плотной обороне соперника создавать большие моментов и реализовывать их. Ничьей мы недовольны, хотя моментов сегодня создали не так уж и много.

- «Краснодар» сегодня практически не бил издали. Пытались закатить мяч в ворота?

- Закатывают в ворота с двух метров, это немножко не то. Мы еще посмотрим игру, наверное, в каких-то моментах можно было быстрее обработать мяч и пробить. Нужно быстрее всё делать, потому что, если ты теряешь секунды, тебя накрывают. Слишком много игроков соперника сегодня было в обороне. Будем работать, при такой насыщенной обороне нужно использовать фланги и удары издалека.

- При угловых «Арсенала» два-три игрока «Краснодара» оставались в центральном круге. Это более эффективно, чем отправлять всех в штрафную?

- Это более эффективно, потому что меньше народу в штрафной, вратарю так проще. И мы можем выйти в быструю атаку, когда выбиваем мяч после углового или вратарь вводит его в игру.

- Сергей Кирьяков перед матчем говорил, что эта игра для него с особенной интригой. А для Вас?

- Особенным матч не был. Кирьяков первую игру провел на посту главного тренера «Арсенала», с чем я его поздравляю. У нас хорошие отношения, до этого общались. Хотел сегодня выиграть и пожелать ему удачи, теперь просто пожелаю удачи, без нашей победы.