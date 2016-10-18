ЦСКА – «Монако». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют московский ЦСКА и «Монако».

Их матч пройдет в Москве на Арене ЦСКА и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе А лидировал «Монако», у которого было четыре очка. У «Тоттенхэма» было три очка, у «Байера» - два и у ЦСКА – одно.