ЦСКА – «Монако». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во
вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют
московский ЦСКА и «Монако».
Их
матч пройдет в Москве на Арене ЦСКА и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе А лидировал «Монако», у которого было четыре очка. У «Тоттенхэма» было три очка, у «Байера» - два и у ЦСКА – одно.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически