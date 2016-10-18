«Лион» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют французский «Лион» и итальянский «Ювентус».

Их матч пройдет в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе H лидировали «Ювентус» и «Севилья», у которых было по четыре очка. Три очка было у «Лиона», а загребское «Динамо» очков не имело.