«Лион» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во
вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют
французский «Лион» и итальянский «Ювентус».
Их
матч пройдет в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и и начнется в 21:45 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе H лидировали «Ювентус» и «Севилья», у которых было по четыре очка. Три очка было у «Лиона», а загребское «Динамо» очков не имело.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция
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