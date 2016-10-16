Нобель Арустамян: Миранчука предлагают «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и «Рубину»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, в каком клубе может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

«Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» заканчивается в конце 2017 года. Уже этой зимой он может продлить с московским клубом контракт. Насколько я знаю, «Локомотив» стремится оставить Миранчука в клубе. Это одна из приоритетных целей клуба.

Миранчука могут потянуть всего несколько российских команд. В первую очередь – «Зенит». Мы уже не раз говорили об обновлении «Зенита», и за последний год команда уже изменилась. «Зенит» продолжит делать ставку на российских игроков, для Шатова, Кокорина и Дзюба Миранчук – идеальный партнер.

«Спартак» – еще один клуб, который может позволить себе Миранчука. Важно, что «Спартак» Алексею небезразличен. Он, как и брат Антон, – выпускник академии «Локомотива», но именно «Спартак» привез Алексея с братом из Краснодарского края.

Также, как мне известно, Миранчука предлагают и «Краснодару». Стоит упомянуть и «Рубин». Сейчас казанцы имеют твердое финансовое положение и этим летом доказали, что могут приглашать молодых талантов на приличные деньги», – приводит слова Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук дебютировал в «Локомотиве» 20 апреля 2013 года. С тех пор он провел 68 матчей в премьер-лиге и забил пять голов.