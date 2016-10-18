Юношеская лига УЕФА. ЦСКА – «Монако». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
Во
вторник в матче третьего тура группового этапа юношеской лиги УЕФА сыграют
московский ЦСКА и «Монако».
Их
матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после двух туров у ЦСКА было три очка. Армейцы в турнирной таблице квартета шли третьими. У «Монако» было шесть очков. Этот клуб лидировал в группе Е.
Матч
Судья:
Завен Оганесян (Армения)
Место и дата
18 октября 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция
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