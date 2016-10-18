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Юношеская лига УЕФА. ЦСКА – «Монако». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во вторник в матче третьего тура группового этапа юношеской лиги УЕФА сыграют московский ЦСКА и «Монако».

Их матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров у ЦСКА было три очка. Армейцы в турнирной таблице квартета шли третьими. У «Монако» было шесть очков. Этот клуб лидировал в группе Е.

Матч

ЦСКА (мол) - Монако (мол)

Судья:

Завен Оганесян (Армения)

Место и дата

18 октября 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция

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