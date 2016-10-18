«Сибирь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 15:30 мск
Во
вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют
«Сибирь» из Новосибирска и СКА из Санкт-Петербурга.
Их
матч пройдет в Новосибирске и начнется в 15:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 22 матчей у СКА было 54 очка. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У Сибири» после 21 игры было 31 очко. Клуб из Новосибирска на Востоке шел пятым.
Матч
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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