«Сибирь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 15:30 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Сибирь» из Новосибирска и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Новосибирске и начнется в 15:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 22 матчей у СКА было 54 очка. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У Сибири» после 21 игры было 31 очко. Клуб из Новосибирска на Востоке шел пятым.