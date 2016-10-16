Валерий Карпин: Нарушение Кудряшова – это не красная карточка

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался об эпизоде с удалением защитника Федора Кудряшова в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» (1:0).

«По моему мнению, это не красная карточка – раз, и два – самый главный довод: если бы судья показал желтую карточку, кто-то бы вспомнил про этот эпизод? Наверное, нет. Он показал красную – все о нем говорят. Соответственно это неправильное решение», – сказал Карпин в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Напомним, главный арбитра матча Владислав Безбородов удалил двух игроков «Ростова». В конце первого тайма Кудряшов получил прямую красную карточку, а на 74-й минуте еще один защитник – Сесар Навас – был удален за две желтые.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча