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Валерий Карпин: Нарушение Кудряшова – это не красная карточка

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался об эпизоде с удалением защитника Федора Кудряшова в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» (1:0).

«По моему мнению, это не красная карточка – раз, и два – самый главный довод: если бы судья показал желтую карточку, кто-то бы вспомнил про этот эпизод? Наверное, нет. Он показал красную – все о нем говорят. Соответственно это неправильное решение», – сказал Карпин в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Напомним, главный арбитра матча Владислав Безбородов удалил двух игроков «Ростова». В конце первого тайма Кудряшов получил прямую красную карточку, а на 74-й минуте еще один защитник – Сесар Навас – был удален за две желтые.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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