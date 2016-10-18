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КХЛ. «Сибирь» - СКА, «Автомобилист» - «Локомотив» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

18 октября

Матч

Металлург Нк - Северсталь

Место и дата

18 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - СКА

Место и дата

18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Динамо

Место и дата

18 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Автомобилист - Локомотив

Место и дата

18 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Витязь

Место и дата

18 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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