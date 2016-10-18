КХЛ. «Сибирь» - СКА, «Автомобилист» - «Локомотив» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
18 октября
Матч
Место и дата
18 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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