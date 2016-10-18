НХЛ. «Питтсбург» - «Колорадо», «Рейнджерс» - «Сан-Хосе» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
18 октября
Матч
Рейнджерс - Сан-Хосе - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1).
Место и дата
18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Оттава - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
18 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
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