Караваев забил первый гол за «Спарту»
Защитник «Спарты» Вячеслав
Караваев забил первый гол в составе команды из Праги.
В матче десятого тура высшей лиги Чехии «Спарта» одержала победу над «Высочиной» (3:0).
21-летний российский защитник забил на 51-й минуте и сделал счет 2:0. Еще два гола в ворота гостей забил форвард Давид Лафата.
Отметим, что в августе Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА. Он выходил в стартовом составе чешского клуба в семи матчах национального чемпионата и трех матчах Лиги Европы.
После десяти туров «Спарта» занимает четвертое место, отставая на шесть очков от лидера – «Млады-Болеслав».
Чемпионат Чехии
10-й тур
«Спарта» – «Высочина»
– 3:0 (3:0)
Голы: Лафата, 30, 55. Караваев, 51.
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