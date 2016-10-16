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Караваев забил первый гол за «Спарту»

Антон Липкин
Антон Липкин
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Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев забил первый гол в составе команды из Праги.

В матче десятого тура высшей лиги Чехии «Спарта» одержала победу над «Высочиной» (3:0).

21-летний российский защитник забил на 51-й минуте и сделал счет 2:0. Еще два гола в ворота гостей забил форвард Давид Лафата.

Отметим, что в августе Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА. Он выходил в стартовом составе чешского клуба в семи матчах национального чемпионата и трех матчах Лиги Европы.

После десяти туров «Спарта» занимает четвертое место, отставая на шесть очков от лидера – «Млады-Болеслав».

Чемпионат Чехии

10-й тур

«Спарта» – «Высочина» – 3:0 (3:0)

Голы: Лафата, 30, 55. Караваев, 51.

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