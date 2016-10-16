Митрюшкин помог «Сьону» обыграть «Грассхоппер»

«Сьон» выиграл у «Грассхоппера» (4:2) в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота победителей защищал бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин.

У «Сьона» по дублю сделали полузащитник из ДР Конго Шадрак Аколо и защитник Рето Циглер, который дважды реализовал пенальти. У соперника голы на счету хорвата Марко Башича и Риджа Манси.

С 68-й минуты «Сьон» играл в меньшинстве после удаления полузащитника из Анголы Жоакима Адау.

Отметим, что бывший партнер Митрюшкина по «Спартаку» Ким Чельстрем провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

Благодаря этой победе «Сьон» обошел «Грассхоппер» и поднялся на третье место.

Митрюшкин защищал ворота «Сьона» во всех 11 матчах чемпионата и пропустил 18 голов. Два матча 20-летний российский голкипер провел «на ноль».

Чемпионат Швейцарии

11-й тур

«Сьон» – «Грассхоппер» – 4:2 (3:0)

Голы: Аколо, 27, 29. Циглер, 35, с пенальти, 90, с пенальти – Башич, 69. Манси, 80.