Митрюшкин помог «Сьону» обыграть «Грассхоппер»
«Сьон» выиграл у «Грассхоппера»
(4:2) в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота победителей защищал
бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин.
У «Сьона» по дублю сделали полузащитник из ДР Конго Шадрак Аколо и защитник Рето Циглер, который дважды реализовал пенальти. У соперника голы на счету хорвата Марко Башича и Риджа Манси.
С 68-й минуты «Сьон» играл в меньшинстве после удаления полузащитника из Анголы Жоакима Адау.
Отметим, что бывший партнер Митрюшкина по «Спартаку» Ким Чельстрем провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
Благодаря этой победе «Сьон» обошел «Грассхоппер» и поднялся на третье место.
Митрюшкин защищал ворота «Сьона» во всех 11 матчах чемпионата и пропустил 18 голов. Два матча 20-летний российский голкипер провел «на ноль».
Чемпионат Швейцарии
11-й тур
«Сьон» – «Грассхоппер»
– 4:2 (3:0)
Голы: Аколо, 27, 29. Циглер, 35, с пенальти, 90, с пенальти – Башич, 69. Манси, 80.