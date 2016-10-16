Нобель Арустамян: Для Шатова, Кокорина и Дзюбы Миранчук – идеальный партнер

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Зенит».

– Миранчука могут потянуть всего несколько российских команд. В первую очередь – «Зенит». Мы уже не раз говорили об обновлении петербуржцев, и за последний год команда уже изменилась. «Зенит» продолжит делать ставку на российских игроков, для Шатова, Кокорина и Дзюба Миранчук – идеальный партнер, – приводит слова Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».

Также, по информации Арустамяна, Миранчук может перейти в «Краснодар», «Спартак» и «Рубин».

Напомним, контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце 2017 года.

За «железнодорожников» футболист провел 81 матч и забил семь мячей, в составе сборной России вышел на поле четыре раза и забил один гол.

По данным Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет 4 миллиона евро.