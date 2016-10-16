Нобель Арустамян: Для Шатова, Кокорина и Дзюбы Миранчук – идеальный партнер
Комментатор «Матч ТВ» Нобель
Арустамян рассказал о
возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Зенит».
– Миранчука могут потянуть
всего несколько российских команд. В первую очередь – «Зенит». Мы уже не раз
говорили об обновлении петербуржцев, и за последний год команда уже изменилась.
«Зенит» продолжит делать ставку на российских игроков, для Шатова, Кокорина и
Дзюба Миранчук – идеальный партнер, – приводит слова Арустамяна официальный
сайт «Матч ТВ».
Также, по информации
Арустамяна, Миранчук может перейти в «Краснодар», «Спартак» и «Рубин».
Напомним, контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом»
истекает в конце 2017 года.
За «железнодорожников» футболист провел 81 матч и
забил семь мячей, в составе сборной России вышел на поле четыре раза и забил один
гол.