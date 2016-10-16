40 болельщиков «Интера» атаковали машину Икарди после матча с «Кальяри»

Группа из 40 болельщиков «Интера» напала на машину форварда команды Мауро Икарди, когда он подъехал к дому после матча восьмого тура серии A с «Кальяри» (1:2).

Напряжение в отношениях между фанатами и игроком возникло после публикации автобиографии. По мнению болельщиков, Икарди исказил несколько фактов, в том числе описав историю, которая произошла в феврале 2015 года после матча с «Сассуоло». Ультрас считают, что в автобиографии Икарди намеренно выставил себя в лучшем свете по сравнению с ними.

После матча с «Кальяри» у дома игрока появился оскорбительный баннер. А при появлении самого Икарди 40 фанатов попытались атаковать его машину. Лишь с помощью вооруженных охранников аргентинец смог зайти в дом.

Отметим, что вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что в связи с выходом автобиографии в отношении игрока будут применены меры дисциплинарного характера. Не исключено, что форвард будет лишен капитанской повязки.

Добавим, что в матче с «Кальяри» Икарди не реализовал пенальти.