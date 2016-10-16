40 болельщиков «Интера» атаковали машину Икарди после матча с «Кальяри»
Группа из 40 болельщиков
«Интера» напала на машину форварда команды Мауро Икарди, когда он подъехал к
дому после матча восьмого тура серии A с «Кальяри» (1:2).
Напряжение в отношениях между фанатами и игроком возникло после публикации автобиографии. По мнению болельщиков, Икарди исказил несколько фактов, в том числе описав историю, которая произошла в феврале 2015 года после матча с «Сассуоло». Ультрас считают, что в автобиографии Икарди намеренно выставил себя в лучшем свете по сравнению с ними.
После матча с «Кальяри» у дома игрока появился оскорбительный баннер. А при появлении самого Икарди 40 фанатов попытались атаковать его машину. Лишь с помощью вооруженных охранников аргентинец смог зайти в дом.
Отметим, что вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что в связи с выходом автобиографии в отношении игрока будут применены меры дисциплинарного характера. Не исключено, что форвард будет лишен капитанской повязки.
Добавим, что в матче с «Кальяри» Икарди не реализовал пенальти.
Матч
Голы
Мариу 55 (1:0). Мельчиорри 71 (1:1). Ханданович 85 (1:2 - автогол).
Состав
Интер: Ханданович, Ансалди (Йоветич, 80), Миранда, Мурильо, Сантон, Медель, Банега (Ньюкури, 60), Кандрева (Эдер, 74), Мариу, Перишич, Икарди
Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Мурру, Тахцидис, Падоин, Ди Дженнаро (Барелла, 77), Мунари (Исла, 69), Сау (Боррьелло, 60), Мельчиорри
Незабитые пенальти
Икарди (Интер), 26
Предупреждения:
Мариу, 27 - Алвеш, 25; Сау, 42; Мунари, 61; Тахцидис, 78; Барелла, 86
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция