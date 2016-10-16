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Нобель Арустамян: Селихов может перейти в «Зенит» уже этой зимой

Евгений Нарижный
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Зенит».

— Селихов находится в шорт-листе разных команд, в том числе «Спартака». Но наиболее близок к его приобретению «Зенит», который занимается этим вопросом. Возможно, трансфер случится уже ближайшей зимой. Петербуржцы уже определились, что этот футболист клубу интересен, и близок к приобретению голкипера, — рассказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр Селихов выступает за пермский «Амкар» с 2013 года, он провел в воротах команды 33 матча и пропустил 30 мячей.

Вратарь начал профессиональную карьеру в ФК «Русичи», за который с 2011 по 2014 год провел девять встреч и пропустил 12 голов.

С 2014 по 2016 год голкипер выступал за молодежную сборную России, в составе которой сыграл шесть матчей.

По данным Transfermarkt.de, стоимость Селихова составляет 3 миллиона евро.

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