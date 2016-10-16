«Вильярреал» разгромил «Сельту» и догнал «Барселону»

«Вильярреал» одержал крупную победу над «Сельтой» (5:0) в матче восьмого тура примеры на стадионе «Эль Мадригал».

Дубль сделал итальянский полузащитник Роберто Сориано. До перерыва еще один гол забил форвард из ДР Конго Седрик Бакамбу. Во втором тайме датский полузащитник «Сельты» Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте полузащитник Мануэль Тригерос установил окончательный счет.

Гости заканчивали матч вдесятером после удаления на 87-й минуте защитника Серджи Гомеса.

Отметим, что российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

«Вильярреал» набрал 16 очков и сравнялся с «Барселоной», которая занимает четвертое место, «Сельта» осталась на десятом месте.

В девятом туре 23 октября «Вильярреал» примет «Лас-Пальмас», а «Сельта» в этот же день также дома сыграет с «Депортиво».

Примера

8-й тур