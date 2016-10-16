«Вильярреал» разгромил «Сельту» и догнал «Барселону»
«Вильярреал» одержал
крупную победу над «Сельтой» (5:0) в матче восьмого тура примеры на стадионе «Эль
Мадригал».
Дубль сделал итальянский полузащитник Роберто Сориано. До перерыва еще один гол забил форвард из ДР Конго Седрик Бакамбу. Во втором тайме датский полузащитник «Сельты» Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте полузащитник Мануэль Тригерос установил окончательный счет.
Гости заканчивали матч вдесятером после удаления на 87-й минуте защитника Серджи Гомеса.
Отметим, что российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев не попал в заявку на матч.
«Вильярреал» набрал 16 очков и сравнялся с «Барселоной», которая занимает четвертое место, «Сельта» осталась на десятом месте.
В девятом туре 23 октября «Вильярреал» примет «Лас-Пальмас», а «Сельта» в этот же день также дома сыграет с «Депортиво».
Примера
8-й тур
Матч
Вильярреал - Сельта - 5:0 (3:0)
Голы
Сориано Р. 8 (1:0). Сориано Р. 12 (2:0). Бакамбу 38 (3:0). Васс 48 (4:0 - автогол). Тригерос 90 (5:0).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Гонсалес А., Марио, Сориано Р. (Эрнандес, 82), Сориано Б., Тригерос, Бакамбу (дос Сантос, 65), Сансоне (Пато, 73), Кастильехо
Сельта: Альварес, Гомес, Васс (Сенье, 73), Кабрал, Кастро, Мальо, Радойя, Орельяна, Систо (Диоп Гуйе, 52), Бонгонда, Аспас (Росси, 58)
Предупреждения:
Гонсалес А., 56 - Гомес, 13; Аспас, 20; Орельяна, 51; Диоп Гуйе, 54; Васс, 63
Удаления:
нет - Гомес, 87
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
16 октября 21:45, Мадригал, Онлайн-трансляция