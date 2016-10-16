Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вильярреал» разгромил «Сельту» и догнал «Барселону»

Антон Липкин
Антон Липкин
Комментарии

«Вильярреал» одержал крупную победу над «Сельтой» (5:0) в матче восьмого тура примеры на стадионе «Эль Мадригал».

Дубль сделал итальянский полузащитник Роберто Сориано. До перерыва еще один гол забил форвард из ДР Конго Седрик Бакамбу. Во втором тайме датский полузащитник «Сельты» Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте полузащитник Мануэль Тригерос установил окончательный счет.

Гости заканчивали матч вдесятером после удаления на 87-й минуте защитника Серджи Гомеса.

Отметим, что российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

«Вильярреал» набрал 16 очков и сравнялся с «Барселоной», которая занимает четвертое место, «Сельта» осталась на десятом месте.

В девятом туре 23 октября «Вильярреал» примет «Лас-Пальмас», а «Сельта» в этот же день также дома сыграет с «Депортиво».

Примера

8-й тур

Матч

Вильярреал - Сельта - 5:0 (3:0)

Голы

Сориано Р. 8 (1:0). Сориано Р. 12 (2:0). Бакамбу 38 (3:0). Васс 48 (4:0 - автогол). Тригерос 90 (5:0).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Руис, Коста, Гонсалес А., Марио, Сориано Р. (Эрнандес, 82), Сориано Б., Тригерос, Бакамбу (дос Сантос, 65), Сансоне (Пато, 73), Кастильехо

Сельта: Альварес, Гомес, Васс (Сенье, 73), Кабрал, Кастро, Мальо, Радойя, Орельяна, Систо (Диоп Гуйе, 52), Бонгонда, Аспас (Росси, 58)

Предупреждения:

Гонсалес А., 56 - Гомес, 13; Аспас, 20; Орельяна, 51; Диоп Гуйе, 54; Васс, 63

Удаления:

нет - Гомес, 87

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

16 октября 21:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 8-й тур. «Спортинг» уступил «Валенсии», «Вильярреал» разгромил «Сельту» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Испании.Роналдиньо прогулял свой первый рабочий день в «Барселоне»Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо в свой первый рабочий день не приступил к исполнению обязанностей. Ранее каталонский клуб назначил его на должность посла.«Валенсия» на выезде обыграла «Спортинг»Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Валенсией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Валенсии».«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» в баскском дербиМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Атлетика».«Алавес» и «Малага» сыграли вничьюМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Малагой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Реал» разгромил «Бетис» и догнал «Атлетико» в чемпионате ИспанииМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Бетисом» и мадридским «Реалом» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Реала».«Атлетико» разгромил «Гранаду» со счетом 7:1 и вышел в лидеры чемпионата ИспанииМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Атлетико».«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на замену«Барселона» разгромила «Депортиво», Месси забил после выхода на заменуМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -4:0 в пользу «Барселоны».Месси не выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Депортиво»Лионель Месси начнет матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» - «Депортиво» на скамейке запасных.«Леганес» - «Севилья». Матч открыл 102-летний болельщик хозяевПеред матчем чемпионата Испании между «Леганесом» и «Севильей» произошло чествование самого пожилого болельщика хозяев. Салустиано Торибио, которому завтра исполнится 102 года, перед началом игры произвел начальный удар.«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на первое место в Примере«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на первое место в ПримереВ матче девятого тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 3:2.«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет самые интересные матчи выходных в европейском футболе.Роналдиньо будет послом «Барселоны»Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо может стать послом каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.Андрес Иньеста: Не так-то просто быть футболистом «Барселоны»Андрес Иньеста: Не так-то просто быть футболистом «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.«Лас-Пальмас» и «Эспаньол» сыграли вничьюМатч восьмого тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Криштиану Роналду: Я лучший футболист мираФорвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом в мире.Луис Энрике: Месси выглядит отлично, он готов сыграть с «Депортиво»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о состоянии своих игроков в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Депортиво», который состоится 15 октября.Хамес и Коэнтрау провели тренировку на поле, но не сыграют с «Бетисом»Как сообщает AS, футболисты мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также Фабио Коэнтрау провели сегодняшнюю тренировку команды на поле.Гризманн – лучший футболист чемпионата Испании в сентябреКак сообщает официальный сайт Примеры, лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан форвард Антуан Гризманн.Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.

Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Денис Черышев
Денис Черышеввсе новости
Роберто Сориано
Роберто Сориановсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение