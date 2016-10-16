«Милан» победил «Кьево» и поднялся на третье место в серии A
«Милан» одержал
победу над «Кьево» (3:1) в матче восьмого тура серии A на стадионе Марк Антонио
Бентегоди в Вероне.
Перед перерывом словак Юрай Куцка вывел гостей вперед, а на первой минуте второго тайма М’Байе Ньянг забил второй гол в ворота «Кьево».
На 76-й минуте словенец Вальтер Бирса сократил отставание в счете. Но на 90-й минуте «Милан» вернул себе преимущество в два мяча после автогола защитника «Кьево» Дарио Дайнелли.
«Милан» одержал четвертую победу в последних пяти турах и набрал 16 очков, сравнявшись с «Ромой», которая занимает второе место. У «Кьево» осталось 13 очков.
В девятом туре 22 октября «Милан» примет на «Сан-Сиро» чемпиона и действующего лидера серии A – «Ювентус». «Кьево» на следующий день сыграет в гостях с «Эмполи».
Серия A
8-й тур
Матч
Голы
Куцка 45 (0:1). Ньянг 46 (0:2). Бирса 76 (1:2). Дайнелли 90 (1:3 - автогол).
Состав
Кьево: Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Дайнелли, Кастро, Радованович, Иско (де Гузман, 65), Бирса, Гобби, Флоро Флорес (Пеллисье, 77), Инглезе (Меджорини, 60)
Милан: Доннарумма, Де Шильо, Абате, Романьоли, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли, Ньянг (Бакка, 88), Сусо (Поли, 81), Лападула (Соса, 70)
Предупреждения:
Дайнелли, 14; Меджорини, 78; Качиаторе, 90 - Локателли, 35; Палетта, 75
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
16 октября 21:45, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция