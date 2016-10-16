«Милан» победил «Кьево» и поднялся на третье место в серии A

«Милан» одержал победу над «Кьево» (3:1) в матче восьмого тура серии A на стадионе Марк Антонио Бентегоди в Вероне.

Перед перерывом словак Юрай Куцка вывел гостей вперед, а на первой минуте второго тайма М’Байе Ньянг забил второй гол в ворота «Кьево».

На 76-й минуте словенец Вальтер Бирса сократил отставание в счете. Но на 90-й минуте «Милан» вернул себе преимущество в два мяча после автогола защитника «Кьево» Дарио Дайнелли.

«Милан» одержал четвертую победу в последних пяти турах и набрал 16 очков, сравнявшись с «Ромой», которая занимает второе место. У «Кьево» осталось 13 очков.

В девятом туре 22 октября «Милан» примет на «Сан-Сиро» чемпиона и действующего лидера серии A – «Ювентус». «Кьево» на следующий день сыграет в гостях с «Эмполи».

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