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«Милан» победил «Кьево» и поднялся на третье место в серии A

Антон Липкин
Антон Липкин
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«Милан» одержал победу над «Кьево» (3:1) в матче восьмого тура серии A на стадионе Марк Антонио Бентегоди в Вероне.

Перед перерывом словак Юрай Куцка вывел гостей вперед, а на первой минуте второго тайма М’Байе Ньянг забил второй гол в ворота «Кьево».

На 76-й минуте словенец Вальтер Бирса сократил отставание в счете. Но на 90-й минуте «Милан» вернул себе преимущество в два мяча после автогола защитника «Кьево» Дарио Дайнелли.

«Милан» одержал четвертую победу в последних пяти турах и набрал 16 очков, сравнявшись с «Ромой», которая занимает второе место. У «Кьево» осталось 13 очков.

В девятом туре 22 октября «Милан» примет на «Сан-Сиро» чемпиона и действующего лидера серии A – «Ювентус». «Кьево» на следующий день сыграет в гостях с «Эмполи».

Серия A

8-й тур

Матч

Кьево - Милан - 1:3 (0:1)

Голы

Куцка 45 (0:1). Ньянг 46 (0:2). Бирса 76 (1:2). Дайнелли 90 (1:3 - автогол).

Состав

Кьево: Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Дайнелли, Кастро, Радованович, Иско (де Гузман, 65), Бирса, Гобби, Флоро Флорес (Пеллисье, 77), Инглезе (Меджорини, 60)

Милан: Доннарумма, Де Шильо, Абате, Романьоли, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли, Ньянг (Бакка, 88), Сусо (Поли, 81), Лападула (Соса, 70)

Предупреждения:

Дайнелли, 14; Меджорини, 78; Качиаторе, 90 - Локателли, 35; Палетта, 75

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

16 октября 21:45, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

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