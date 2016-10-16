Гол Гомиса принес «Марселю» победу над «Метцем»
«Марсель» выиграл у «Метца»
(1:0) в матче девятого тура лиги 1 на стадионе «Велодром».
Единственный мяч на 13-й минуте забил форвард Бафетимби Гомис, у которого теперь шесть голов в чемпионате.
«Марсель» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место. «Метц» остался на 11-м месте с 13 очками.
В десятом туре 23 октября «Марсель» сыграет на «Парк де Пренс» с «ПСЖ», а «Метц» в этот же день примет «Ниццу».
Лига 1
9-й тур
Матч
Голы
Гомис 13 (1:0).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Бедимо, Дория, Ванкер (Лопес, 70), Диарра, Товен, Сарр (Лейя Исека, 64), Гомис, Н'Джи (Губочан, 90)
Метц: Дидийон, Баллью, Филиппс, Милан, Бишевац, Ассу-Экотто, Эн (Сарр, 63), Манджек, Нгуэтт (Диалло, 78), Эрдинч, Молле (Лейен, 49)
Предупреждения:
Диарра, 90 - Манджек, 42; Филиппс, 68
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
16 октября 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция