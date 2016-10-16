Гол Гомиса принес «Марселю» победу над «Метцем»

«Марсель» выиграл у «Метца» (1:0) в матче девятого тура лиги 1 на стадионе «Велодром».

Единственный мяч на 13-й минуте забил форвард Бафетимби Гомис, у которого теперь шесть голов в чемпионате.

«Марсель» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место. «Метц» остался на 11-м месте с 13 очками.

В десятом туре 23 октября «Марсель» сыграет на «Парк де Пренс» с «ПСЖ», а «Метц» в этот же день примет «Ниццу».

Лига 1

9-й тур