Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянул
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титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из
ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором
красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).
Напомним,
перед самым перерывом главный арбитр Владислав Безбородов удалил с поля
защитника гостей Федора Кудряшова за фол в отношении полузащитника москвичей
Романа Зобнина.
- С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника, - сказал Романцев. - И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся - арбитр сразу зажег красный свет.
- Имел он на то достаточные основания?
- Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.
Команда Массимо Карреры возглавляет турнирную таблицу первенства, набрав 22 очка. Столько же в активе «Зенита».
В следующем туре столичный клуб 22 октября сыграет на выезде с «Уралом».
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция