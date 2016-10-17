Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянул

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).

Напомним, перед самым перерывом главный арбитр Владислав Безбородов удалил с поля защитника гостей Федора Кудряшова за фол в отношении полузащитника москвичей Романа Зобнина.

- С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника, - сказал Романцев. - И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся - арбитр сразу зажег красный свет.

- Имел он на то достаточные основания?

- Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.

Команда Массимо Карреры возглавляет турнирную таблицу первенства, набрав 22 очка. Столько же в активе «Зенита».

В следующем туре столичный клуб 22 октября сыграет на выезде с «Уралом».