Думбия может вернуться в ЦСКА

Форвард «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», может вернуться в ЦСКА, сообщают «Известия».

По данным издания, ивуариец, получающий недосточно игрового времени в швейцарской команде, готов рассмотреть вариант с возвращением в армейский клуб в случае, если поступит соответствующее предложение.

- Думбия провел в ЦСКА прекрасное время, здорово проявил себя в составе армейцев, забил немало голов за клуб и сохранил теплые отношения с руководством и тренерским штабом красно-синих, - рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. - В «Базеле» Сейду забивает практически в каждом матче, но, несмотря на столь высокую результативность, не является игроком основного состава. Этот факт очень расстраивает футболиста - он уверен, что уже доказал тренеру своими голами право на место в основе. Поэтому ивуариец задумывается о смене клубной прописки. При этом он не хочет возвращаться в «Рому», так как на него там не рассчитывают. Приоритетным вариантом для нападающего является возвращение в ЦСКА».

Напомним, 28-летний Думбия перешел в ЦСКА из швейцарского клуба «Янг Бойз» в 2010 году. За время выступлений за красно-синих он в 95 матчах забил 61 гол.