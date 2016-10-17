Андрей Ярмоленко: Любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команда еще не потеряла шансы выиграть национальный чемпионат.
В 11-м туре украинской премьер-лиги динамовцы сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1) и сейчас занимает второе место, на шесть очков уступая «Шахтеру».
«Если нас устроит второе место, то можно спокойно себе играть, - цитирует Ярмоленко Tribuna. - Но я думаю, что «Динамо» – это не тот клуб, которого устроит второе место. Тем более, еще есть «Заря». Для нас есть только первое место. Нам нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве. Нам просто повезло, что «Шахтер» потерял очки».
Матч
Черноморец - Динамо К - 1:1 (0:1)
Голы
Мораеш 30 (0:1). Хачериди 90 (1:1 - автогол).
Состав
Черноморец: Боровик, Люлька, Мартыненко, Хочолава, Ковалец (Третьяков, 68), Филимонов, Данченко, Смирнов, Татарков (Кабаев, 46), Коркишко, Хобленко (Барилко, 74)
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Данило Силва, Федорчук (Корзун, 76), Рыбалка, Громов (Гусев, 64), Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Мораеш (Беседин, 87)
Предупреждения:
Люлька, 22; Коркишко, 39; Мартыненко, 53; Филимонов, 78 - Хачериди, 24; Сидорчук, 81
Судья:
Игорь Пасхал (Украина)
Место и дата
15 октября 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция