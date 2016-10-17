Андрей Ярмоленко: Любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команда еще не потеряла шансы выиграть национальный чемпионат.

В 11-м туре украинской премьер-лиги динамовцы сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1) и сейчас занимает второе место, на шесть очков уступая «Шахтеру».

«Если нас устроит второе место, то можно спокойно себе играть, - цитирует Ярмоленко Tribuna. - Но я думаю, что «Динамо» – это не тот клуб, которого устроит второе место. Тем более, еще есть «Заря». Для нас есть только первое место. Нам нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве. Нам просто повезло, что «Шахтер» потерял очки».