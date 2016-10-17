Александр Бубнов: С «Уралом» «Зенит» играл в экономрежиме
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выездную победу «Зенита» над «Уралом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).
«В матче с «Уралом» «Зенит» провел ротацию состава и сыграл в экономном режиме. Судя по всему, питерцы держали в памяти предстоящую игру в Лиге Европы. В итоге это был не лучший матч сине-бело-голубых, однако «Зенит» может позволить себе на классе обыгрывать таких соперников, как «Урал», играя при этом в довольно невысоком темпе. Не знаю, что стало тому причиной — возможно, перелет или холодная погода. Но было видно, что питерцы играли не в полную силу, и во втором тайме это выглядело довольно рискованно. Ведь «Зенит» мог гораздо раньше решить исход встречи, сыграв в более высоком темпе в первом тайме и забив, например, два мяча. Но вместо этого при счете 0:1 гости дали возможность хозяевам оказывать давление на свои ворота», - цитирует Бубнова Sportbox.
Команда Мирчи Луческу набрала 22 очка и вместе со «Спартаком» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.
В четверг сине-бело-голубые проведут гостевой матч Лиги Европы против ирландского «Дандолка».
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция