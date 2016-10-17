КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» примет ЦСКА, «Йокерит» - «Торпедо» и другие матчи
В Континентальной хоккейной лиге пройдут встречи очередного игрового дня.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
17 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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