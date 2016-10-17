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КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» примет ЦСКА, «Йокерит» - «Торпедо» и другие матчи

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Континентальной хоккейной лиге пройдут встречи очередного игрового дня.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Салават Юлаев

Место и дата

17 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - ЦСКА

Место и дата

17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - Торпедо

Место и дата

17 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Спартак

Место и дата

17 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Динамо Мн

Место и дата

17 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Ак Барс

Место и дата

17 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Нефтехимик

Место и дата

17 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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