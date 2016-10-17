Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Беленов может перейти в «Зенит»

Ярослав Карамов
Источник:  ИзвестияКомментарии

Вратарь «Анжи» Александр Беленов в зимнее трансферное окно может пополнить состав «Зенита», сообщают «Известия».

По данным издания, 30-летний голкипер вошел в расширенный список кандидатов на укрепление вратарской позиции петербургского клуба, составленный селекционной службой сине-бело-голубых совместно с главным тренером Мирчей Луческу.

- В «Зените» недовольны нестабильным и слабым уровнем игры вратарей Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова, - рассказал «Известиям» источник в клубе. - Покупка голкипера - приоритетная задача сине-бело-голубых на трансферном рынке грядущей зимой.

Беленов сделал себе имя в «Кубани». После вылета краснодарской команды в ФНЛ по итогам прошлого сезона голкипер перешел в «Анжи».

В девяти проведенных в этом сезоне матчах чемпионата России он пропустил девять голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: С «Уралом» «Зенит» играл в экономрежимеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выездную победу «Зенита» над «Уралом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).Думбия может вернуться в ЦСКАФорвард «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», может вернуться в ЦСКА, сообщают «Известия».Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянулСамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).РФПЛ. «Анжи» - «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 мск«Анжи» примет сегодня «Терек» в десятом туре чемпионата России.Нобель Арустамян: Селихов может перейти в «Зенит» уже этой зимойКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Зенит».Валерий Карпин: Нарушение Кудряшова – это не красная карточкаЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался об эпизоде с удалением защитника Федора Кудряшова в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» (1:0).Нобель Арустамян: Миранчука предлагают «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и «Рубину»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, в каком клубе может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Игорь Шалимов: Желаю Кирьякову удачиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (0:0) рассказал о сложностях преодоления насыщенной обороны.Сергей Кирьяков: 0:0 с «Краснодаром» - достойный результатГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Киьяков на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своей первой игре в роли тренера команды премьер-лиги.Немножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалНемножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Арсенал» - «Краснодар» (0:0).Привет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиПривет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиРедко посреди сезона случается игра, когда обоих соперников выводят на матч новые главные тренеры.РФПЛ. 10-й тур. «Урал» уступил «Зениту», «Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.Николай Левников: На матчи «Зенита» с немосковскими командами назначаются арбитры из Москвы, здесь нет нарушенияПредседатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» после матча десятого тура чемпионата России против «Урала» (2:0) о том, что матчи его команды все время обслуживают московские арбитры. Левников считает, что в этом нет нарушения.«Краснодар» не смог победить «Арсенал» в РФПЛ«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче десятого тура премьер-лиги в Туле.Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.Массимализм. Евгений Дзичковский - о главном тренере «Спартака»Массимализм. Евгений Дзичковский - о главном тренере «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» - о том, как главный тренер «Спартака» Массимо Каррера глубже узнает нас, а мы — его.Мориц Бауэр: На следующей неделе команде нужно много поработать, чтобы продолжить победный путьЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал победу над самарскими «Крыльями» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.Янн МВила: Я пропустил все сборы «Рубина» и поначалу было очень непростоПолузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:0).Президент «Оренбурга» Столыпин: Мы прошли адаптацию в премьер-лигеПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями после матча с «Томью» в чемпионате России (3:1). Также он сказал, что команда уже адаптировалась к премьер-лиге.Роберт Евдокимов: Ребята сказали Нехайчику, что несмотря на хет-трик, он играл не очень хорошоГлавный тренер «Оренбурга» прокомментировал победу своих подопечных над «Томью» в матче десятого тура чемпионата России.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Александр Беленов
Александр Беленоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение