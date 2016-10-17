Беленов может перейти в «Зенит»

Вратарь «Анжи» Александр Беленов в зимнее трансферное окно может пополнить состав «Зенита», сообщают «Известия».

По данным издания, 30-летний голкипер вошел в расширенный список кандидатов на укрепление вратарской позиции петербургского клуба, составленный селекционной службой сине-бело-голубых совместно с главным тренером Мирчей Луческу.

- В «Зените» недовольны нестабильным и слабым уровнем игры вратарей Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова, - рассказал «Известиям» источник в клубе. - Покупка голкипера - приоритетная задача сине-бело-голубых на трансферном рынке грядущей зимой.

Беленов сделал себе имя в «Кубани». После вылета краснодарской команды в ФНЛ по итогам прошлого сезона голкипер перешел в «Анжи».

В девяти проведенных в этом сезоне матчах чемпионата России он пропустил девять голов.