Умер легендарный центровой ЦСКА и сборной СССР Виктор Зубков

На 80-м году жизни скончался прославленный ветеран ЦСКА и сборной СССР, легендарный центровой Виктор Зубков, сообщается на официальном сайте армейского клуба.



Зубков родился 24 апреля 1937 года в Ростове-на-Дону. В баскетбол начал играть в местном «Буревестнике». В 1957 году Зубков стал перебрался в армейский коллектив, где провел десять лет до окончания карьеры.

В составе столичного клуба он выиграл два Кубка европейских чемпионов (1961, 63), восемь титулов чемпиона СССР (1959-66), стал победителем Спартакиад народов СССР (1959, 1963). В сборной страны Зубков стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр (1956, 1960), бронзовым призером чемпионата мира (1963), трехкратным чемпионом Европы (1957, 1959, 1961), признавался лучшим центровым чемпионата Европы (1959).



