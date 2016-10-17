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Фанаты устроили массовую драку во Владимире на матче «Торпедо» - «Текстильщик»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку.

На поле выбежали несколько десятков болельщиков обеих клубов. Разгорелась потасовка, которая длилась несколько минут. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных органов Владимира.


Отметим, что это уже второй подобный инцидент за минувшие выходные. В субботу во время матча первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» игра была прервана во втором тайме из-за беспорядков, устроенных местными и приезжими фанатами на стадионе в Воронеже.

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