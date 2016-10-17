Фанаты устроили массовую драку во Владимире на матче «Торпедо» - «Текстильщик»

Тренер юношеской сборной России: Если мы отменим лимит, то наши ребята будут максимум выступать в ФНЛ или ПФЛ

Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Андрей Митин считает, что если в России отменят лимит на легионеров, то все российские футболисты будут выступать в ФНЛ и ПФЛ.