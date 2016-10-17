«Айлендес» в овертайме одолел «Анахайм», Кулемин очков не набрал
«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Анахайм» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате НХЛ.
Основное время встречи завершилось вничью - 2:2. У «островитян» отличились Брок Нелсон и Джон Таварес, у «уток» - Кэм Фаулер и Райан Гецлаф.
В овертайме победу хозяевам льда принес точный бросок Джошуа Бэйли.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин очков в этой встрече не набрал.
Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 19 октября дома против «Сан-Хосе», а «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Анахайм - 3:2 О.Т. (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Нелсон (Чимера, Хики), 7:47 (1:0). Таварес (Клаттербак, Хэмоник), 47:59 (2:0). Фаулер (Гецлаф, Ритчи), 48:31 (2:1). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 59:00 (2:2). Бэйли (Клаттербак, Лэдди), 60:54 (3:2).
Место и дата
17 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция