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«Айлендес» в овертайме одолел «Анахайм», Кулемин очков не набрал

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Анахайм» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате НХЛ.

Основное время встречи завершилось вничью - 2:2. У «островитян» отличились Брок Нелсон и Джон Таварес, у «уток» - Кэм Фаулер и Райан Гецлаф.

В овертайме победу хозяевам льда принес точный бросок Джошуа Бэйли.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин очков в этой встрече не набрал.

Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 19 октября дома против «Сан-Хосе», а «Анахайм» в тот же день сыграет на выезде с «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Айлендерс - Анахайм - 3:2 О.Т. (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы:

Нелсон (Чимера, Хики), 7:47 (1:0). Таварес (Клаттербак, Хэмоник), 47:59 (2:0). Фаулер (Гецлаф, Ритчи), 48:31 (2:1). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 59:00 (2:2). Бэйли (Клаттербак, Лэдди), 60:54 (3:2).

Место и дата

17 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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