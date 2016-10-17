Четыре очка О'Райлли помогли «Баффало» обыграть «Эдмонтон»

«Эдмонтон» дома уступил «Баффало» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

У победителей четыре очка (2+2) записал в свой актив Райан О'Райлли, две шайбы забросил Брайан Джионта и по одной - Кайл Окпосо и Мэтт Моулсон. У хозяев льда отличились Бенуа Пульо и Милан Лучич.

В этой встрече в составе «клинков» дебютировал российский защитник Дмитрий Куликов, восстановившийся после травмы спины. Баллов за результативность он не набрал.

19 октября «Эдмонтон» примет «Каролину», а «Баффало» в тот же день сыграет в гостях с «Калгари».

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