Четыре очка О'Райлли помогли «Баффало» обыграть «Эдмонтон»
«Эдмонтон» дома уступил «Баффало» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
У победителей четыре очка (2+2) записал в свой актив Райан О'Райлли, две шайбы забросил Брайан Джионта и по одной - Кайл Окпосо и Мэтт Моулсон. У хозяев льда отличились Бенуа Пульо и Милан Лучич.
В этой встрече в составе «клинков» дебютировал российский защитник Дмитрий Куликов, восстановившийся после травмы спины. Баллов за результативность он не набрал.
19 октября «Эдмонтон» примет «Каролину», а «Баффало» в тот же день сыграет в гостях с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Баффало - 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)
Голы:
Окпосо (О'Райлли Р., Рейнхарт), 2:37 (0:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Рейнхарт), 7:14 (0:2). Пульо (Ньюджент-Хопкинс, Кэссиан), 17:20 (1:2). Лучич (Эберле, Драйзайтль), 19:00 (2:2). О'Райлли Р. (Фрэнсон, Ристолайнен), 23:53 (2:3). Джионта (Фолиньо, МакКейб), 29:22 (2:4). Джионта (Ларссон), 40:37 (2:5). Моулсон (О'Райлли Р., Ристолайнен), 44:36 (2:6).
Место и дата
17 октября 02:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция