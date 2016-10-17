ЦСКА перед матчем с «Монако» проведет тренировку на стадионе «Октябрь»
Футболисты ЦСКА проведут сегодня тренировку на столичном стадионе «Октябрь» перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Монако», сообщается на официальном сайте армейцев.
Занятие начнется в 17:30 мск и будет открытым для прессы первые 15 минут.
Перед этим в пресс-центре «Арены-ЦСКА» состоится предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера российского клуба Леонида Слуцкого и защитника Алексея Березуцкого.
Матч третьего тура Лиги чемпионов в группе Е между ЦСКА и «Монако» пройдет во вторник. После двух игр красно-синие с одним очком занимают в своем квартете последнее место. «Монако» с 4 баллами лидирует в группе.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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