Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.
Накануне команда Мирчи Луческу в 10-м туре чемпионата обыграла на выезде «Урал» (2:0) и, набрав 22 очка, делит первое место со «Спартаком».
- Не спешил бы петь «Зениту» дифирамбы, - сказал Бышовец. - Матч с «Уралом» непоказателен. Гости имели преимущество и закономерно победили. Достаточно ли такого футбола для золотых медалей? Впереди еще много встреч, в том числе и с прямыми конкурентами.
- «Урал» приятно удивил?
- Да как сказать… Хозяева, конечно, старались, но этого мало. Составить реальную конкуренцию «Зениту» им сложно. Хотя напряженность в матче сохранялась. Возвращаясь к первому вопросу, «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом». Не стоит забывать и о «Краснодаре».
В следующем туре сине-бело-голубые 24 октября примут «Оренбург».
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция