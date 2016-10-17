Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.

Накануне команда Мирчи Луческу в 10-м туре чемпионата обыграла на выезде «Урал» (2:0) и, набрав 22 очка, делит первое место со «Спартаком».

- Не спешил бы петь «Зениту» дифирамбы, - сказал Бышовец. - Матч с «Уралом» непоказателен. Гости имели преимущество и закономерно победили. Достаточно ли такого футбола для золотых медалей? Впереди еще много встреч, в том числе и с прямыми конкурентами.

- «Урал» приятно удивил?

- Да как сказать… Хозяева, конечно, старались, но этого мало. Составить реальную конкуренцию «Зениту» им сложно. Хотя напряженность в матче сохранялась. Возвращаясь к первому вопросу, «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом». Не стоит забывать и о «Краснодаре».



В следующем туре сине-бело-голубые 24 октября примут «Оренбург».