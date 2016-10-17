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Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»

Ярослав Карамов
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.

Накануне команда Мирчи Луческу в 10-м туре чемпионата обыграла на выезде «Урал» (2:0) и, набрав 22 очка, делит первое место со «Спартаком».

- Не спешил бы петь «Зениту» дифирамбы, - сказал Бышовец. - Матч с «Уралом» непоказателен. Гости имели преимущество и закономерно победили. Достаточно ли такого футбола для золотых медалей? Впереди еще много встреч, в том числе и с прямыми конкурентами.

- «Урал» приятно удивил?
- Да как сказать… Хозяева, конечно, старались, но этого мало. Составить реальную конкуренцию «Зениту» им сложно. Хотя напряженность в матче сохранялась. Возвращаясь к первому вопросу, «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом». Не стоит забывать и о «Краснодаре».

В следующем туре сине-бело-голубые 24 октября примут «Оренбург».

Матч

Урал - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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