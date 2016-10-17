Виталий Шевченко: Лодыгин остается для Луческу основным голкипером
Бывший главный тренер «Ростова», «Торпедо» и «Уралмаша» Виталий Шевченко считает, что наставник «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему доверяет голкиперу Юрию Лодыгину, поэтому выпустил его на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).
«У Лодыгина был плохой игровой отрезок, но как вратарь он все равно сильнее Михаила Кержакова, - цитирует специалиста «Спорт день за днем». - Юрий выступает неровно, Кержаков, возможно стабильнее проводит матчи, однако играет не так ярко. Да, Мирча Луческу где-то наказал Юрия, посадил на скамейку, публично покритиковал, но Лодыгин для него остается основным голкипером «Зенита». Луческу просто хочет поставить Юрия на место, заставить его играть серьезнее. В матче с «Уралом» Юрий и выручал, как, например, в конце игры, и пару раз заставил партнеров по команде понервничать. Думаю, Луческу уже задумался о покупке еще одного вратаря в зимнее трансферное окно. То, что пишут в прессе, это подтверждает».
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес с голкиперу «Анжи» Александру Беленову.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция