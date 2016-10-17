Борис Рапопорт: Жулиано и Дзюба были не похожи сами на себя
Бывший
тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выездной победе питерцев над
«Уралом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России.
- Интересная игра в плане зрелищности, хотя предыдущие матчи были значительно интереснее, - считает специалист. - И если команда ставила задачу выиграть матч, потратив для этого минимум усилий, то добилась своего. Игра забывается, а результат остается. Три очка, которые были взяты в Екатеринбурге, очень важны. Позитив, конечно, есть, но понятно, что «Зенит» готовится к более серьезным испытаниям. Вообще команда приучила нас к тому, что играет в атакующий и зрелищный футбол, но с «Уралом» не получилось. Возможно, повлиял перерыв в связи с играми сборных. Тот же Жулиано, который совершил много перелетов, не был похож сам на себя. Хотя и отметился голевой передачей. Да и Дзюба не сыграл так, как может.
«Зенит» с 22 очками делит первое место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые 24 октября примут «Оренбург».
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция