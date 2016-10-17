Борис Рапопорт: Жулиано и Дзюба были не похожи сами на себя

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выездной победе питерцев над «Уралом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России.

- Интересная игра в плане зрелищности, хотя предыдущие матчи были значительно интереснее, - считает специалист. - И если команда ставила задачу выиграть матч, потратив для этого минимум усилий, то добилась своего. Игра забывается, а результат остается. Три очка, которые были взяты в Екатеринбурге, очень важны. Позитив, конечно, есть, но понятно, что «Зенит» готовится к более серьезным испытаниям. Вообще команда приучила нас к тому, что играет в атакующий и зрелищный футбол, но с «Уралом» не получилось. Возможно, повлиял перерыв в связи с играми сборных. Тот же Жулиано, который совершил много перелетов, не был похож сам на себя. Хотя и отметился голевой передачей. Да и Дзюба не сыграл так, как может.

«Зенит» с 22 очками делит первое место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые 24 октября примут «Оренбург».