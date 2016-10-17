Виталий Прохоров: Уверен, Радулов станет одним из лидеров «Монреаля»

Олимпийский чемпион, бывший форвард «Сент-Луиса» Виталий Прохоров считает, что у российского нападающего Александра Радулова отличные перспективы в «Монреале».

Напомним, игрок решил отказаться от выгодного продления контракта с ЦСКА и в третий раз в карьере проверить свои силы за океаном.

«Я уверен, что он станет одним из лидеров канадского клуба, - сказал Прохоров. - Когда, если не сейчас. Радулов находится в расцвете сил, обладает личной техникой бросков. Предсезонные игры «Монреаля» это лишний раз доказали. Главное, чтобы его не подвели травмы. Он способен набрать 40–50 очков по итогам регулярки».

Напомним, в первых двух матчах стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ Радулов очков не набрал, лишь реализовав буллит во встрече с «Оттавой».