«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем Джонстоном
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении соглашения с голкипером Сэмом Джонстоном.
Новый контракт с 23-летним английским вратарем будет действовать до июня 2018 года с опцией пролонгации еще на сезон.
Джонстон является выпускником академии «МЮ», в системе клуба он находится с 10 лет. За первую команду «красных дьяволов» вратарь не провел ни одного матча, несколько раз побывав в аренде в других клубах.
Congratulations to goalkeeper @SamJohnstone50 who has signed a new contract with #MUFC.— Manchester United (@ManUtd) 16 октября 2016 г.
Full story: https://t.co/MaGZSa5zJm pic.twitter.com/AqJJw3SxQO
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически