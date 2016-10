Серена Уильямс не примет участия в итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс из-за травмы плеча снялась с итогового турнира WTA, который пройдет в Сингапуре с 23 по 30 октября.

Спортсменка записала видеообращение, в котором сообщила болельщикам о своем решении.

BREAKING: @SerenaWilliams has withdrawn from #WTAFinals. This is her message to the fans. Get well soon Serena! pic.twitter.com/E9GfwjERc0