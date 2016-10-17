«Ванкувер» обыграл «Каролину», уступая 0:3

Олимпийский чемпион, бывший форвард «Сент-Луиса» Виталий Прохоров считает, что у российского нападающего Александра Радулова отличные перспективы в «Монреале».

Виталий Прохоров: Уверен, Радулов станет одним из лидеров «Монреаля» Олимпийский чемпион, бывший форвард «Сент-Луиса» Виталий Прохоров считает, что у российского нападающего Александра Радулова отличные перспективы в «Монреале».

Четыре очка О'Райлли помогли «Баффало» обыграть «Эдмонтон» «Эдмонтон» дома уступил «Баффало» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Айлендес» в овертайме одолел «Анахайм», Кулемин очков не набрал

«Айлендес» в овертайме одолел «Анахайм», Кулемин очков не набрал «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко объяснил, что необходимо форварду Павлу Бучневичу, чтобы закрепиться в клубе из Нью-Йорка.

Владимир Лутченко: Бучневичу нужно добавлять в английском, в НХЛ не любят молчаливых

Владимир Лутченко: Бучневичу нужно добавлять в английском, в НХЛ не любят молчаливых Двукратный олимпийский чемпион, скаут «Рейнджерс» Владимир Лутченко объяснил, что необходимо форварду Павлу Бучневичу, чтобы закрепиться в клубе из Нью-Йорка.