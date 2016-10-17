«Ванкувер» обыграл «Каролину», уступая 0:3
«Ванкувер» дома взял верх над «Каролиной» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате НХЛ.
На 26-й минуте гости благодаря голам Виктора Раска, Теуво Терявяйнена и Джастина Фолка вели со счетом 3:0.
Однако хозяева льда нашли в себе силы выправить положение - отличились Бо Хорват, Маркус Гранлунд и Бен Хаттон.
В овертайме победу «Кэнакс» принес Брендон Саттер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ванкувер - Каролина - 4:3 О.Т. (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Раск (Стемпняк), 17:36 (0:1). T. Teravainen (Фолк, Ахо), 19:10 (0:2). Фолк (Нордстрем), 25:28 (0:3). Хорват (Гранлунд), 32:03 (1:3). Гранлунд (Хансен, Саттер), 41:11 (2:3). B. Hutton (Дорсетт, Гонс), 54:10 (3:3). Саттер 60:32 (4:3).
Место и дата
17 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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