Геннадий Орлов: У Карреры правильный подход к судейству

Комментатор «Матч ТВ», эксперт «Советского спорта» Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче «Зенита» и «Урала» (2:0) в десятом туре РФПЛ.

- «Зенит» часто судят москвичи? Так у нас других нет, что поделать. Квалификация московских арбитров довольно высока. Пусть Безбородов судит в Питере, а Николаев, когда «Зенит» играет в Москве. Ничего страшного, такое уже бывало. Нужно смотреть не на место проживания, а на квалификацию. Но в любом случае, то, что тренеры и игроки все время говорят о судействе, это неправильно. Я бы на месте РФС порекомендовал комитету по этике сделать заявление: «Дайте спокойно работать судьям, они сами разберутся». Есть департамент судейства, их профессиональное сообщество. Не следует игрокам и особенно тренерам постоянно высказываться на эту тему.

Каррера говорил: «Я получаю деньги не за то, что комментирую судей, а за то, что тренирую команду». Это правильный подход. Он итальянец, все понимает. Нужно перейти к цивилизованным отношениям. Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Этому способствуют некоторые игроки и особенно тренеры. Это некрасиво, это разбивает представление о футболе среди болельщиков. Они тоже подвержены влиянию: «Ой, тот игрок что-то сказал, наш тренер сказал». Должна быть этика, - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу задался вопросом, почему уже шестой матч питерский клуб судит московские арбитры.

Напомним, «Зенит» победил «Урал» со счетом 2:0. Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Отметим, для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. «Урал» 22 октября примет «Спартак».