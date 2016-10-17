Женская сборная России по мини-футболу обыграла Иран
Женская сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок. В составе сборной России отличилисьМарина Федорова, Елизавета Никитина, Варвара Бычкова (дубль) и Александра Чернова.
15 октября Россия и Иран уже проводили товарищеский матч, тогда встреча завершилась вничью - 3:3.
Мини-футбол
Женщины
Товарищеский матч
Россия - Иран - 5:3
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