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Женская сборная России по мини-футболу обыграла Иран

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Женская сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу россиянок. В составе сборной России отличилисьМарина Федорова, Елизавета Никитина, Варвара Бычкова (дубль) и Александра Чернова. 

15 октября Россия и Иран уже проводили товарищеский матч, тогда встреча завершилась вничью - 3:3.  

Мини-футбол

Женщины

Товарищеский матч

Россия - Иран - 5:3 

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