Андрей Панюков: В России проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока

Перешедший в «Брагу» российский нападающий Андрей Панюков рассказал, что в Европе молодому футболисту легче себя проявить, чем в России.

- Случаи разные бывают. Кому-то лучше в России, кому-то за границей. В любом случае в европейских чемпионатах возможность попасть в первую команду выше. Если стараешься и работаешь, конечно. В некоторых европейских лигах лимита, по сути, нет, но за команды выходят играть свои воспитанники. У нас же проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока.

Сейчас даже не загадываю насчет будущего. Как будет, так и будет. Ближе к концу сезона посмотрим. Основной контракт у меня с «Атлантасом». В любом случае нужно будет советоваться и думать над конкретным предложением, - цитирует Панюкова «Спорт день за днем».

Напомним, что права на 22-летнего футболиста принадлежат литовскому «Атлантасу». В прошлом сезоне Панюков на правах аренды выступал за французский «Аяччо».