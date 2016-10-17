Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Панюков: В России проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Перешедший в «Брагу» российский нападающий Андрей Панюков рассказал, что в Европе молодому футболисту легче себя проявить, чем в России. 

- Случаи разные бывают. Кому-то лучше в России, кому-то за границей. В любом случае в европейских чемпионатах возможность попасть в первую команду выше. Если стараешься и работаешь, конечно. В некоторых европейских лигах лимита, по сути, нет, но за команды выходят играть свои воспитанники. У нас же проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока. 

Сейчас даже не загадываю насчет будущего. Как будет, так и будет. Ближе к концу сезона посмотрим. Основной контракт у меня с «Атлантасом». В любом случае нужно будет советоваться и думать над конкретным предложением, - цитирует Панюкова «Спорт день за днем». 

Напомним, что права на 22-летнего футболиста принадлежат литовскому «Атлантасу». В прошлом сезоне Панюков на правах аренды выступал за французский «Аяччо». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Орлов: У Карреры правильный подход к судействуКомментатор «Матч ТВ», эксперт «Советского спорта» Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче «Зенита» и «Урала» (2:0) в десятом туре РФПЛ.Андрей Кобелев: Против некоторых судьи не ошибаютсяАндрей Кобелев: Против некоторых судьи не ошибаютсяИзвестный футбольный специалист, экс-тренер московского «Динамо» в интервью «Советскому спорту» прокомментировал итоги 10-го тура РФПЛ.Борис Рапопорт: Жулиано и Дзюба были не похожи сами на себяБывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выездной победе питерцев над «Уралом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России.Виталий Шевченко: Лодыгин остается для Луческу основным голкиперомБывший главный тренер «Ростова», «Торпедо» и «Уралмаша» Виталий Шевченко считает, что наставник «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему доверяет голкиперу Юрию Лодыгину, поэтому выпустил его на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.Беленов может перейти в «Зенит»Вратарь «Анжи» Александр Беленов в зимнее трансферное окно может пополнить состав «Зенита», сообщают «Известия».Александр Бубнов: С «Уралом» «Зенит» играл в экономрежимеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выездную победу «Зенита» над «Уралом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).Думбия может вернуться в ЦСКАФорвард «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», может вернуться в ЦСКА, сообщают «Известия».Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянулСамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).РФПЛ. «Анжи» - «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 мск«Анжи» примет сегодня «Терек» в десятом туре чемпионата России.Валерий Карпин: Нарушение Кудряшова – это не красная карточкаЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался об эпизоде с удалением защитника Федора Кудряшова в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» (1:0).Нобель Арустамян: Миранчука предлагают «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и «Рубину»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, в каком клубе может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Игорь Шалимов: Желаю Кирьякову удачиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (0:0) рассказал о сложностях преодоления насыщенной обороны.Сергей Кирьяков: 0:0 с «Краснодаром» - достойный результатГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Киьяков на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своей первой игре в роли тренера команды премьер-лиги.Немножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалНемножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Арсенал» - «Краснодар» (0:0).Привет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиПривет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиРедко посреди сезона случается игра, когда обоих соперников выводят на матч новые главные тренеры.РФПЛ. 10-й тур. «Урал» уступил «Зениту», «Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.Николай Левников: На матчи «Зенита» с немосковскими командами назначаются арбитры из Москвы, здесь нет нарушенияПредседатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» после матча десятого тура чемпионата России против «Урала» (2:0) о том, что матчи его команды все время обслуживают московские арбитры. Левников считает, что в этом нет нарушения.«Краснодар» не смог победить «Арсенал» в РФПЛ«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче десятого тура премьер-лиги в Туле.Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.

Брага
Брагакалендарьстатистика
Андрей Панюков
Андрей Панюковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение