Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлия Ефимова: После Олимпийских игр в Рио я готова ко всему

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих впечатлениях, когда сдала положительный допинг-тест.

- Было очень тяжело на самом деле. Я не могла поверить в это. У меня ничего не складывалось, я думала, что это злая шутка.

Олимпийские игры - не предскажешь, не знаешь, едешь ты или нет. После такого я готова ко всему, - цитирует Ефимову официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные награды - на 100 и 200 м брассом. Ранее спортсменка сдала положительный тест на допинг и до последнего не знала, допустят ли ее до ОИ-2016. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафетеВ Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мираСборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мираРоссиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 50 и на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.Ефимова заняла третье место в стометровке брассом на Кубке мираНа этапе Кубка мира в Дубае (ОАЭ) состоялся заплыв на сто метров брассом у женщин. В тройку лучших попала россиянка Юлия Ефимова.Ефимова выиграла два серебра на этапе КМ в ПекинеРоссиянка Юлия Ефимова выиграла две серебряные награды на четвертом этапе Кубка мира в Пекине в плавании на дистанциях 50 и 200 метров брассом.Юлия Ефимова: Решила продать автомобиль, подаренный за медали в Рио, так как мне нужна квартира в МосквеРоссийская пловчиха Юлия Ефимова объяснила свое решение продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Ефимова продает свой BMW, подаренный за медали на ОИ в РиоРоссийская пловчиха Юлия Ефимова решила продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила агент спортсменки Анна Митькова.Ефимова и Морозов не выступят на отборе к чемпионату мира в КанадеПризеры Олимпийских игр Юлия Ефимова и Владимир Морозов освобождены от отбора на чемпионат мира на короткой воде в связи с высокими результатами, показанными ими на этапах Кубка мира, сообщил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира в МосквеЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала лучшей в заплыве на 50 метров брассом, который проходил в рамках этапа Кубка мира в Москве.Сергей Колмогоров: Предложил выполнить условия Юли и ее отца по подготовкеГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что на президиуме Всероссийской федерации плавания предложил выполнить условия по подготовке двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету на этапе КМСборная России одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.Российские пловцы завоевали 12 медалей на этапе Кубка мира в МосквеРоссийские пловцы завоевали двенадцать медалей на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Москве.Ефимова завоевала бронзу на дистанции 200 м комплексом на этапе Кубка мираРоссийская спортсменка Юлия Ефимова завоевала бронзу в плавании на 200 метров комплексом на этапе Кубка мира, который проходит в Москве.Морозов показал лучшее время на дистанции 100 м комплексом и пробился в финал Кубка мираРоссийский пловец Владимир Морозов с лучшим временем пробился в финал этапа Кубка мира в Москве на дистанции 100 м комплексом.Юлия Ефимова: Американки, которые отворачивались в Рио, теперь улыбаются (видео)Юлия Ефимова: Американки, которые отворачивались в Рио, теперь улыбаются (видео)В редакцию Sovsport.ru заглянула красивая спортсменка со стальным характером – Юлия Ефимова, которая привезла из Рио две серебряные медали.Юлия Ефимова: Мечта? Хочется завести семью, детейРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпиаде в Рио две серебряные медали, стала гостем редакции «Советского спорта».Юлия Ефимова: Хочется, чтобы Владимир Владимирович за нас постоялРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпиаде в Рио две серебряные медали, стала гостем редакции «Советского спорта».Юлия Ефимова: Как может не возмущать такое отношение к нашим паралимпийцамРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпиаде в Рио две серебряные медали, стала гостем редакции «Советского спорта».Юлия Ефимова: Очень хочу завести домашнее животноеРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпиаде в Рио две серебряные медали, стала гостем редакции «Советского спорта».Юлия Ефимова – в гостях у «Советского спорта»Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпиаде в Рио две серебряные медали, была гостем редакции «Советского спорта».

Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости

Cпецпредложение