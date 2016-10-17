Юлия Ефимова: После Олимпийских игр в Рио я готова ко всему

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих впечатлениях, когда сдала положительный допинг-тест.

- Было очень тяжело на самом деле. Я не могла поверить в это. У меня ничего не складывалось, я думала, что это злая шутка.

Олимпийские игры - не предскажешь, не знаешь, едешь ты или нет. После такого я готова ко всему, - цитирует Ефимову официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные награды - на 100 и 200 м брассом. Ранее спортсменка сдала положительный тест на допинг и до последнего не знала, допустят ли ее до ОИ-2016.