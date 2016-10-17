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«Краснодар» хотел приобрести Промеса

Елена Корсунская
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, каких футболистов хотел приобрести клуб.

- Вы же понимаете, что шорт-листы в современном футболе на самом деле не короткие. А очень даже длинные. Потому «интересоваться футболистом» и «подписать контракт» — разные вещи. Но, раз вы спросили, назову Атема Бен-Арфа. Его сложный характер не пугал, шикарные игровые качества перевешивали.

За Вирджилом ван Дейком пристально наблюдали, когда он играл еще за «Гронинген». Но голландец выбрал «Селтик», а сейчас отлично смотрится в АПЛ, в «Саутгемптоне». Собственно, за Промесом долго следили. Но тогда у нас было много легионеров, до конкретного решения не дошло. Бакка, Итурбе тоже входили в шорт-лист в определенный момент.

Иностранцев тяжело уговорить переехать в Краснодар. У нас отличный город, хорошие условия, президент, который делает для клуба больше, чем все. Но все равно на Краснодар иностранцы смотрят как на провинцию. Для них средний европейский клуб лучше, - цитирует Бузникина «Чемпионат». 

Напомним, что промес выступает за «Спартак» с 2014 года, провел за красно-белых 73 матча и забил 36 мячей. 

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