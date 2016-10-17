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Гинер заинтересовался строительством иранской ТЭС

Елена Корсунская
Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер подал заявку в ФАС на приобретение 49% компании, заключившей контракт на строительство ТЭС в Иране стоимостью 1 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Запрос в ФАС был подан 28 сентября, а 12 октября антимонопольная служба опубликовала сообщение о том, что ходатайство на приобретение 49% в уставном капитале ИК «Технопромэкспорт» считается непредставленным, так как заявитель представил неполный комплект документов и сведений. 

Гинер привлечен в качестве частного инвестора, чтобы увеличить капитализацию компании и оперативно приступить к реализации иранского проекта. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Гинер входит в советы директоров ОАО ВО ТПЭ, АО «НЭСК-электросети» и «Ставропольэнергосбыта», а также целиком владеет севастопольским «Севэнергосбытом», 25% ООО «Элекс-полюс кар» и другими активами. 

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