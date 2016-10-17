«Урал» – «Зенит». Кокорин стал лучшим игроком матча по острым передачам

В матче 10-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «Урал» – 2:0.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 56% против 44%, сделал больше передач – 590 (точность – 88%) против 376 (80%), выиграл больше единоборств – 84 против 74. Команды показали одинаковый результат по ударам – по 10 (питерцы были точнее – 6 в створ против 2) и обводкам – по 27 (питерцы были лучше – 56% удачных против 52%).

Самым бьющим игроком матча стал Чантурия – 4 удара (1 в створ). Он же стал лучшим и в дриблинге – 10 обводок (3 удачных). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 84 (точность – 83%), а острых передач – Кокорин – 5 (60%). Кроме того, Кришито чаще всех вступал в единоборства – 33 (выиграл – 58%).