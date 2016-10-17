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«Урал» – «Зенит». Кокорин стал лучшим игроком матча по острым передачам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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В матче 10-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «Урал» – 2:0.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 56% против 44%, сделал больше передач – 590 (точность – 88%) против 376 (80%), выиграл больше единоборств – 84 против 74. Команды показали одинаковый результат по ударам – по 10 (питерцы были точнее – 6 в створ против 2) и обводкам – по 27 (питерцы были лучше – 56% удачных против 52%).

Самым бьющим игроком матча стал Чантурия – 4 удара (1 в створ). Он же стал лучшим и в дриблинге – 10 обводок (3 удачных). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 84 (точность – 83%), а острых передач – Кокорин – 5 (60%). Кроме того, Кришито чаще всех вступал в единоборства – 33 (выиграл – 58%).

Матч

Урал - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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