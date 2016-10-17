Кравчук поднялся на 79-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает Станислас Вавринка.
Россиянин Андрей Кузнецов потерял три пункта и занял 45-е место, Михаил Южный поднялся на 49-е место. Карен Хачанов опустился на 58-е место. Кравчук, победивший на турнире в Ташкенте, поднялся на 79-е место.
Рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12900 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 10485,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5820,
4 (6). Милош Раонич (Канада) - 4690,
5 (4). Кэй Нисикори (Япония) - 4650,
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4380,
7 (8). Гаэль Монфис (Франция) - 3815,
8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) - 3720,
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) - 3300,
10 (10). Доминик Тим (Австрия) - 3250…
45 (42). Андрей Кузнецов (Россия) - 995…
49 (51). Михаил Южный (Россия) - 890…
58 (56). Карен Хачанов - 808…
79 (102). Константин Кравчук (Россия) - 707.