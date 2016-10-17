Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Американская шахматистка бойкотирует чемпионат мира в Иране, она отказалась носить хиджаб

Максим Кравченко
Источник:  Новости-ГрузияКомментарии

Американская шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране. Она протестует против того, что участниц соревнования ФИДЕ обязала играть в хиджабе.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин пройдет в феврале 2017 года в Тегеране. ФИДЕ уведомила, что для шахматисток будут задействованы дополнительные правила, чтобы соблюсти строгие законы  Ирана. В частности, все шахматистки должны будут покрыть головы хиджабами.

Как сообщает Новости-Грузия, Паикидзе запустила петицию, в которой призывает администрацию ФИДЕ перенести чемпионат в другую страну, либо повлиять на правительство Ирана и отменить заявленные ограничения. Требования спортсменки поддержали уже 16 тысяч человек.

«Если место проведения турнира не будет изменено, то я не приму участие. Я глубоко огорчена этим. Я получила такую привилегию, как право представлять США на женском чемпионате мира по шахматам. Меня разочаровывает, что я не смогу им воспользоваться из-за религиозных, сексистских и политических проблем», — написала Паикидзе-Барнс в своем Instagram.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мы живем на дивиденды, которые обеспечил нам Роберт Фишер»«Мы живем на дивиденды, которые обеспечил нам Роберт Фишер»40 лет назад, в апреле 1975 года, Анатолий Карпов был объявлен чемпионом мира по шахматам после отказа Бобби Фишера сыграть матч за шахматную корону.Чемпионат мира среди женщин ежедневно смотрели более 100 000 зрителейПодведены итоговые статистические данные трансляций чемпионата мира по шахматам среди женщин, проходившего в Сочи 16 марта-5 апреля 2015 года.Андрей Филатов: Мечтал о российско-украинском финалеПрезидент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов мечтал о финале с участием российской и украинской шахматисток с самого начала чемпионата мира.Мария Музычук: Спасибо ФИДЕ, спасибо Сочи, спасибо Российской шахматной федерацииУкраинка Мария Музычук сегодня в Сочи ставшая чемпионкой мира по шахматам среди женщин Мария Музычук поблагодарила Российскую шахматную федерацию, Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за проведение первенства мира.Россиянка Погонина проиграла украинке Музычук в финале ЧМ по шахматамРоссиянка Наталья Погонина проиграла украинке Марии Музычук во второй партии финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.Погонина сыграла вничью первую партию финала ЧМ по шахматам с украинкой МузычукРоссиянка Наталья Погонина сыграла вничью с украинкой Марией Музычук в первой партии финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, проходящего в Сочи.В финале ЧМ в Сочи встретятся россиянка Погонина и украинка МузычукСегодня на проходящем в Сочи чемпионате мира по шахматам среди женщин прошли тай-брейки в обоих полуфиналах.Наталья Погонина вышла в финал ЧМ по шахматамРоссиянка Наталья Погонина вышла в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.Погонина сравняла счет в полуфинале чемпионата мира в Сочи против шведки КрамлингРоссиянка Наталья Погонина победила во второй партии шведку Пиа Крамлинг в рамках полуфинала чемпионата мира в Сочи, сделав счет по партиям - 1-1.Российская шахматистка Погонина проиграла первую партию полуфинала на ЧМНа проходящем в Сочи чемпионате мира по шахматам среди женщин российская шахматистка Наталья Погонина в первой партии полуфинала черными фигурами проиграла шведке Пие Крамлинг.Погонина проиграла в первой партии полуфинала чемпионата мира в СочиРоссиянка Наталья Погонина уступила шведке Пиа Крамлинг в первом матче 1/2 финала чемпионата мира в Сочи.Погонина вышла в полуфинал чемпионата мира в СочиРоссийская шахматистка Наталья Погонина победила на тай-брейке китаянку Чжао Сюэ и вышла в полуфинал чемпионата мира в Сочи.Погонина уступила в первой партии четвертьфинала на ЧМ в СочиРоссиянка Наталья Погонина уступила китаянке Чжао Сюэ в первой партии четвертьфинала чемпионата мира в Сочи.Костенюк и Погонина продолжают борьбу на ЧМ в Сочи, Гунина выбывает из турнираРоссиянки Александра Костенюк и Наталья Погонина выиграли свои партии на чемпионате мира по шахматам в Сочи и продолжают борьбу на турнире.Костенюк проиграла Дронавалли в первой партии третьего раунда чемпионата мираРоссиянка Александра Костенюк проиграла Харике Дронавалли из Индии в первой партии третьего круга чемпионата мира по шахматам по нокаут-системе, который проходит в Сочи.Костенюк, Погонина, Гунина и Галлямова вышли в третий круг чемпионата мираЧетыре россиянки пробились в третий круг чемпионата мира по нокаут-системе, проходящего в Сочи.Азербайджанские шахматисты бойкотируют чемпионат мира в Армении18 апреля в Ереване (Армения) начнется чемпионат мира по шахматам среди мужских команд. Шахматисты из Азербайджана по политическим мотивам решили не принимать участия в турнире.Женский чемпионат мира по шахматам-2015 пройдёт в СочиЖенский чемпионат мира по шахматам пройдет с 16 марта по 7 апреля на Красной Поляне в Сочи, сообщает официальный сайт ФИДЕ.Женский чемпионат мира по шахматам-2015 пройдет в СочиЖенский чемпионат мира по шахматам по нокаут-системе пройдет с 16 марта по 7 апреля на Красной Поляне в Сочи, сообщает официальный сайт ФИДЕ.Ананд подписал контракт на участие в матче за мировую шахматную коронуЭкс-чемпион мира по шахматам 44-летний индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд подписал с ФИДЕ контракт на участие в очередном титульном матче, который должен начаться в Сочи 7 ноября.

Cпецпредложение