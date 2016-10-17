Американская шахматистка бойкотирует чемпионат мира в Иране, она отказалась носить хиджаб

Американская шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране. Она протестует против того, что участниц соревнования ФИДЕ обязала играть в хиджабе.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин пройдет в феврале 2017 года в Тегеране. ФИДЕ уведомила, что для шахматисток будут задействованы дополнительные правила, чтобы соблюсти строгие законы Ирана. В частности, все шахматистки должны будут покрыть головы хиджабами.

Как сообщает Новости-Грузия, Паикидзе запустила петицию, в которой призывает администрацию ФИДЕ перенести чемпионат в другую страну, либо повлиять на правительство Ирана и отменить заявленные ограничения. Требования спортсменки поддержали уже 16 тысяч человек.

«Если место проведения турнира не будет изменено, то я не приму участие. Я глубоко огорчена этим. Я получила такую привилегию, как право представлять США на женском чемпионате мира по шахматам. Меня разочаровывает, что я не смогу им воспользоваться из-за религиозных, сексистских и политических проблем», — написала Паикидзе-Барнс в своем Instagram.