Американская шахматистка бойкотирует чемпионат мира в Иране, она отказалась носить хиджаб
Американская
шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия
в чемпионате мира в Иране. Она протестует против того, что участниц соревнования ФИДЕ обязала играть в
хиджабе.
Чемпионат мира по шахматам среди женщин пройдет в феврале 2017 года в Тегеране. ФИДЕ уведомила, что для шахматисток будут задействованы дополнительные правила, чтобы соблюсти строгие законы Ирана. В частности, все шахматистки должны будут покрыть головы хиджабами.
Как сообщает Новости-Грузия, Паикидзе запустила петицию, в которой
призывает администрацию ФИДЕ перенести чемпионат в другую страну, либо повлиять
на правительство Ирана и отменить заявленные ограничения. Требования спортсменки поддержали уже 16
тысяч человек.
«Если место
проведения турнира не будет изменено, то я не приму участие. Я глубоко огорчена
этим. Я получила такую привилегию, как право представлять США на женском
чемпионате мира по шахматам. Меня разочаровывает, что я не смогу им
воспользоваться из-за религиозных, сексистских и политических проблем», —
написала Паикидзе-Барнс в своем Instagram.