Гармаш не поможет киевскому «Динамо» в матче с «Бенфикой» из-за травмы
Полузащитник
киевского «Динамо» Денис Гармаш выбыл на длительный из-за травмы. Таким
образом, он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов.
«К сожалению, у Гармаша серьезная травма. Не знаю, сколько ему понадобится времени на восстановление. Это старая травма, он уже делал операцию, и сейчас его немного беспокоит. Денис не смог закончить тренировку», — сказал главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, которого цитирует Sport Arena.
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