Гармаш не поможет киевскому «Динамо» в матче с «Бенфикой» из-за травмы

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш выбыл на длительный из-за травмы. Таким образом, он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«К сожалению, у Гармаша серьезная травма. Не знаю, сколько ему понадобится времени на восстановление. Это старая травма, он уже делал операцию, и сейчас его немного беспокоит. Денис не смог закончить тренировку», — сказал главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, которого цитирует Sport Arena.

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится 19 октября. Начало в 21:45 по Москве. В текущем сезоне 26-летний Денис Гармаш провел 13 матчей за «Динамо» и забил три мяча.