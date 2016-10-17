Сергей Веденеев: К «Зениту» нет предвзятости со стороны арбитров из Москвы

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерцев в матче с «Уралом» в десятом туре РФПЛ.

- Для «Зенита» наступил период матчей против «автобусов». Питерцы начинают улучшать свою игру, соперникам сложно сдерживать их футболистов, пристальное внимание уделяется Жулиано, Маку, Дзюбе, поэтому такие соперники как «Урал» будут стараться как можно быстрее возвращаться в свою штрафную, перекрывать свободные зоны, выключать ведущих игроков. В такой ситуации хорошее выступление показать очень сложно.

Помимо этого, Мирча Луческу вынужден проводить постоянную ротацию, что сказывается на взаимопонимании. Поэтому даже если команда играет хорошо, 10-15 минут сине-бело-голубые просто не могут перейти на чужую половину поля. От этого игра выглядит натужно, но, с другой стороны, футболисты стараются каждое движение в таких условиях довести до верного.

Что еще могу отметить, так это физическую подготовку «Зенита». Команда интенсивно передвигается, быстрее передает мяч, видна работа тренерского штаба. Игру питерцев становится интереснее смотреть благодаря этому.

Я не допускаю предвзятости со стороны столичных арбитров к питерскому клубу. В современном футболе нет ни у одного судьи предвзятости к какому-то клубу. Арбитры - это самостоятельная структура, которая работает по своим законам. Без доказательств лучше ничего вообще не говорить, - цитирует Веденеева Rusfootball.info.

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу задался вопросом, почему уже шестой матч питерский клуб судит московские арбитры.

Напомним, «Зенит» победил «Урал» со счетом 2:0. Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Отметим, для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. «Урал» 22 октября примет «Спартак».